В Москве в жилых домах установят 250 подъемников для инвалидов

Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 250 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что больше всего платформ появится в Южном (42), Северо-Восточном (40) и Юго-Восточном (33) административных округах.

"В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски", - пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.