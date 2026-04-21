Рейтинг@Mail.ru
В Москве в жилых домах установят 250 подъемников для инвалидов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
В Москве в жилых домах установят 250 подъемников для инвалидов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПлатформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве
Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Платформа для маломобильных граждан, установленная в одном из жилых домов в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в этом году в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году запланирована установка 250 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что больше всего платформ появится в Южном (42), Северо-Восточном (40) и Юго-Восточном (33) административных округах.
"В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала