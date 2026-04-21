Билайн усилил покрытие сети в жилых комплексах Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Билайн расширил покрытие и улучшил качество связи в ряде жилых комплексов Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Технические работы проведены рядом с ЖК "Восточный", ЖК "Ново-Молоково", ЖК "Белая дача Парк", ЖК "Новые Котельники", ЖК "Шихово", ЖК "Пионер", ЖК "Энергия" и ЖК "Форст".

Эти жилые комплексы — современные кварталы с плотной застройкой и высотными домами, где ежедневно живут и работают тысячи людей: созваниваются с близкими, подключаются к рабочим встречам, смотрят видео и пользуются цифровыми сервисами. Всего улучшения коснулись более 15 тысяч квартир.

В таких условиях особенно важно качественное внутреннее покрытие. Сигнал от базовых станций, расположенных на улице, может ослабевать, проходя через стены и перекрытия, а современные строительные материалы — монолитный бетон, металл, энергоэффективные стеклопакеты — по-разному влияют на радиосигнал: часть из них значительно снижает его уровень. В результате без дополнительной инфраструктуры связь внутри квартир может быть нестабильной.

Чтобы решить эту задачу, специалисты Билайна оптимизировали работу базовых станций с учетом плотной застройки. Это позволило улучшить прием сигнала внутри домов даже в квартирах на высоких этажах. В результате проведенных работ повысилась стабильность голосовых вызовов и скорость мобильного интернета, в том числе и в квартирах.

"Мы понимаем, что сегодня связь дома — это не просто звонки, а полноценная цифровая среда: работа, обучение, общение, развлечения. Поэтому при развитии сети мы все больше внимания уделяем именно покрытию жилых комплексов. Наша задача — чтобы клиенту было комфортно пользоваться связью в любой комнате, без необходимости искать “лучшее место у окна”", – сказал технический директор Московского региона Билайна Виктор Емелин.