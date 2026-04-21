В Ростовской области беспилотник помог вскрыть нарколабораторию.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Беспилотник помог вскрыть нарколабораторию в Ростовской области, изъято около 75 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк уточнила, что задержаны двое ранее судимых жителей региона, которые подозреваются в производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотических средств, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. Оба фигуранта заключены под стражу.