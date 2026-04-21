15:16 21.04.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели туристов в Бурятии

© Фото : пресс-служба СК России
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели трёх туристов в Бурятии, сообщает СК России.
Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).
"Председатель СК России дал поручение руководителю СУСК России по Республике Бурятия Евгению Лагацкому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Мунку-Сардык - гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра над уровнем моря, по высоте она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.
Инструктор назвал возможную причину смерти туристов на Мунку-Сардык
