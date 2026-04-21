Начался прием заявок на премию для журналистов "Финкор"

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Стартовал прием заявок на ежегодную нацпремию в области финансовой и экономической журналистики "Финкор", в 2026 году ее проведут уже в пятый раз, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы.

Учредители премии – столичный комплекс экономической политики и министерство финансов РФ. Премию проводят с 2022 года.

В текущем году в рамках премии предусмотрено девять номинаций: "Газеты и журналы", "Телевидение", "Радио и подкасты", "Интернет-СМИ", "Онлайн-каналы", "Студенческая работа", а также три спецноминации "Повышая финансовую грамотность" и "Экономика жизни", "Фондовый рынок 2.0". Последняя номинация вводится впервые в этом году.

"Новая номинация премии – это логичное продолжение работы Минфина России, направленной на повышение капитализации фондового рынка и увеличение доли долгосрочных сбережений граждан. Уже созданы финансовые инструменты, которые помогают гражданам эффективно копить на различные цели, подготовлена необходимая инфраструктура. Важным аспектом для обеспечения роста показателей развития фондового рынка является формирование его имиджа и повышение доверия граждан к финансовым инструментам", - отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он добавил, что журналисты в этом вопросе играют важную роль. По его мнению, именно СМИ помогают доступно донести информацию до россиян.

Участвовать могут журналисты, редакции российских радио- и телепередач, авторы и ведущие подкастов, онлайн-каналов, не запрещенных на территории России. Также к участию приглашают студентов профильных факультетов вузов РФ.

Как отметила заммэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева, финансово-экономическая информация играет важную роль в современном мире. По ее словам, эта информации оказывает влияние на все сферы жизни. Кроме того, она каждый день помогает принимает важные решения.

"И именно от журналистов во многом зависит информированность людей о событиях в экономике, а также растущая год от года финансовая грамотность граждан. Национальная премия "Финкор" – признание профессиональных достижений и таланта журналистов, освещающих сферы экономики и финансов. С каждым годом мы отмечаем увеличение числа заявок на соискание премии – их за все время поступило почти две тысячи", – подчеркнула заммэра.

Багреева также сообщила, что к участию приглашают не только опытных журналистов, но и начинающих. А также участвовать могут любители.

Чтобы принять участие в премии, нужно представить статьи, интервью, очерки, записи теле- и радиопередач, выпуски подкастов, блоги, онлайн-каналы, студенческие работы, опубликованные с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года. В одну номинацию можно подать не больше одной заявки от автора или авторского коллектива.

Заявки можно будет отправлять до 7 августа. Церемония награждения лауреатов пройдет осенью на XI Московском финансовом форуме в "Манеже".