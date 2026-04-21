Бабушкина: в Свердловском парламенте приняли закон о поддержке гостиниц

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Закон о сохранении в Свердловской области налоговых льгот для гостиниц направлен на поддержку развития инфраструктуры в данной сфере, сообщила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

На заседании парламента одобрили изменения в областной закон "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". Ими предусмотрено продление на три года – с установленных ранее пяти налоговых периодов до восьми – срока применения льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой в отношении гостиниц.

"Закон направлен на поддержку развития гостиничной инфраструктуры. Важно развивать это направление, поскольку в регионе регулярно проводятся крупные всероссийские и международные мероприятия. Осенью этого года мы готовимся принять Международный фестиваль молодежи, который соберет 10 тысяч участников со всего мира", – цитирует Бабушкину пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Она добавила, что потребность в инфраструктуре гостеприимства ежегодно возникает также при проведении международной промышленной выставки "Иннопром".

Эта льгота действует в регионе с 2020 года. За 2020-2024 годы сумма предоставленной в отношении гостиничных комплексов налоговой льготы составила 489,6 миллиона рублей, при этом налогов в бюджет Свердловской области от организаций-получателей льготы поступило порядка 840 миллионов рублей. Таким образом, на один рубль предоставленной налоговой льготы пришлось 1,7 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

По итогам 2025 года на Средний Урал совершено 3,5 миллиона туристических поездок, что на 22,4% больше аналогичного показателя 2024 года. Средний вклад одного туриста в оборот экономики региона оценивается в размере от 9 до 20 тысяч рублей в сутки. Поскольку на Среднем Урале ежегодно растет спрос на качественную инфраструктуру для отдыха и путешествий, особенно важно, убеждена Бабушкина, увеличение сети гостиниц, соответствующих международным стандартам.

Кроме того, принятым на заседании законом на 2026 год установлено право на уменьшение налога на имущество организаций для отделений почтовой связи на сумму расходов, направленных на ремонт данных отделений.

Спикер парламента указала, что над этим вопросом провели большую работу. По итогу решили предоставить льготы отделениям "Почты России" для того, чтобы они имели возможность отремонтировать помещения в сельских территориях.