Сосудистый хирург назвала главные причины атеросклероза

ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Главными причинами атеросклероза являются нарушение липидного обмена, курение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.

"Главная причина атеросклероза не сводится к одному фактору, это мультифакторное заболевание, где несколько причин играют ключевую роль. Среди них: нарушение липидного обмена (может быть как генетическим, так и приобретенным), курение, сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение", — сообщила Шмойлова.

Врач объяснила, что у людей старше 40-50 лет риск заболевания увеличивается, при этом у мужчин атеросклероз обычно развивается раньше и прогрессирует быстрее по сравнению с женщинами до наступления менопаузы.