Сосудистый хирург назвала главные причины атеросклероза

ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Главными причинами атеросклероза являются нарушение липидного обмена, курение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.
"Главная причина атеросклероза не сводится к одному фактору, это мультифакторное заболевание, где несколько причин играют ключевую роль. Среди них: нарушение липидного обмена (может быть как генетическим, так и приобретенным), курение, сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение", — сообщила Шмойлова.
Врач объяснила, что у людей старше 40-50 лет риск заболевания увеличивается, при этом у мужчин атеросклероз обычно развивается раньше и прогрессирует быстрее по сравнению с женщинами до наступления менопаузы.
"Нельзя выделить какую-то одну главную причину. Курение и неправильное питание — это одни из ключевых факторов риска, которые тесно взаимосвязаны и усиливают друг друга. Для профилактики атеросклероза важно сочетание здорового образа жизни: правильное питание, отказ от курения, контроль веса, физическая активность и лечение сопутствующих заболеваний", — добавила она.
