Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 21.04.2026
Сосудистый хирург назвала главные причины атеросклероза

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главными причинами атеросклероза являются нарушение липидного обмена, курение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение.
  • У людей старше 40–50 лет риск заболевания увеличивается, при этом у мужчин атеросклероз обычно развивается раньше и прогрессирует быстрее по сравнению с женщинами до наступления менопаузы.
ВОРОНЕЖ, 21 апр - РИА Новости. Главными причинами атеросклероза являются нарушение липидного обмена, курение и сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.
"Главная причина атеросклероза не сводится к одному фактору, это мультифакторное заболевание, где несколько причин играют ключевую роль. Среди них: нарушение липидного обмена (может быть как генетическим, так и приобретенным), курение, сопутствующие заболевания, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение", — сообщила Шмойлова.
Врач объяснила, что у людей старше 40-50 лет риск заболевания увеличивается, при этом у мужчин атеросклероз обычно развивается раньше и прогрессирует быстрее по сравнению с женщинами до наступления менопаузы.
"Нельзя выделить какую-то одну главную причину. Курение и неправильное питание — это одни из ключевых факторов риска, которые тесно взаимосвязаны и усиливают друг друга. Для профилактики атеросклероза важно сочетание здорового образа жизни: правильное питание, отказ от курения, контроль веса, физическая активность и лечение сопутствующих заболеваний", — добавила она.
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала