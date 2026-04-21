ВСУ ночью попытались атаковать предприятие в Самарской области

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ВСУ ночью попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области, на местах падения БПЛА работают оперативные службы, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.