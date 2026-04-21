Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах признали рост эффективности российской армии с 2022 года - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:34 21.04.2026 (обновлено: 23:36 21.04.2026)
В Нидерландах признали рост эффективности российской армии с 2022 года

Разведка Нидерландов признала рост эффективности ВС России после начала СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) признала рост численности и эффективности российской армии после начала СВО на Украине.
  • MIVD отметила высокую адаптивность российских вооруженных сил и значительное качественное улучшение их характеристик, особенно в беспилотной сфере.
ГААГА, 21 апр - РИА Новости. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) признала, что армия России стала не только многочисленней, но и эффективнее после начала СВО на Украине.
"Российская армия стала не только более многочисленной, но и более эффективной по сравнению с довоенным периодом", - говорится в отчете разведслужбы за 2025 год.
MIVD также отметила высокую адаптивность российских вооружённых сил.
Как подчеркивается в отчете, боевой опыт, накопленный армией России на Украине с 2022 года, и то, как она интегрирует его, "также обеспечивает значительное качественное улучшение характеристик российских вооруженных сил, особенно в беспилотной сфере".
В миреРоссияВооруженные силы РФСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала