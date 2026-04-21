В Нидерландах признали рост эффективности российской армии с 2022 года

ГААГА, 21 апр - РИА Новости. Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) признала, что армия России стала не только многочисленней, но и эффективнее после начала СВО на Украине.

"Российская армия стала не только более многочисленной, но и более эффективной по сравнению с довоенным периодом", - говорится в отчете разведслужбы за 2025 год.