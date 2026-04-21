Экс-редактор URA.RU удивился вопросу о приговоре

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 21.04.2026
Экс-редактор URA.RU Аллаяров назвал умным вопрос журналистки о приговоре

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкБывший редактор URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1,2 миллиона рублей и запрету на журналистскую деятельность на четыре года за дачу взяток на сумму 120 тысяч рублей.
  • После оглашения приговора Аллаяров поразился "умному" вопросу одной из журналисток, которая спросила, остался ли он доволен решением суда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Экс-редактор URA.RU Денис Аллаяров после того, как суд назначил ему 5-летний срок за дачу взяток на 120 тысяч рублей, на просьбу коллеги ответить, доволен ли он приговором, поразился "умному" вопросу.
Во вторник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года. Как уточнял РИА Новости его адвокат Михаил Толмачев, приговор будет обжалован.
Евгений Капьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Силовики задержали гендиректора "Эксмо"
Вчера, 14:19
Поддержать журналиста на заседание пришли сотрудники URA.RU и другие журналисты, зал не вместил всех, и некоторые пытались услышать решение судьи в коридоре. Сразу после оглашения одна из журналисток спросила Аллаярова, остался ли он "доволен приговором". "Очень доволен, безумно прям", – ответил подсудимый. А потом добавил: "Особенно (доволен – ред.) умным вопросам".
Ранее Аллаяров рассказал суду, что раскаивается, а криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями лишь только в оперативности. В последнем слове он заявил, что "безрассудное стремление к оперативности" и привело его на скамью подсудимых.
Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что по делу Аллаярова была проанализирована характеризующая и финансовая документация, допрошены свидетели, проведены обыски и фонографическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Гособвинение просило для экс-редактора пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность также на пять лет. Сам подсудимый на прениях признался, что растерян от запрашиваемого прокурором ему срока, назвав его суровым.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Общая сумма вменяемой ему взятки – 120 тысяч рублей. Сейчас пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно. Весь процесс, который длился полгода, журналист отрицал все обвинения, только на заседании перед прениями он неожиданно признал вину.
Бывший редактора URA.RU Денис Аллаяров на оглашении приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. 21 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Защита намерена обжаловать приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову
Вчера, 09:12
 
ЕкатеринбургРоссияАлександр ШульгаUra.ruСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала