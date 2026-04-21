Экс-редактор URA.RU удивился вопросу о приговоре

После оглашения приговора Аллаяров поразился "умному" вопросу одной из журналисток, которая спросила, остался ли он доволен решением суда.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Экс-редактор URA.RU Денис Аллаяров после того, как суд назначил ему 5-летний срок за дачу взяток на 120 тысяч рублей, на просьбу коллеги ответить, доволен ли он приговором, поразился "умному" вопросу.

Во вторник Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Аллаярова виновным и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, штрафу на 1,2 миллиона рублей и запрету журналистской деятельности на четыре года. Как уточнял РИА Новости его адвокат Михаил Толмачев, приговор будет обжалован.

Поддержать журналиста на заседание пришли сотрудники URA.RU и другие журналисты, зал не вместил всех, и некоторые пытались услышать решение судьи в коридоре. Сразу после оглашения одна из журналисток спросила Аллаярова, остался ли он "доволен приговором". "Очень доволен, безумно прям", – ответил подсудимый. А потом добавил: "Особенно (доволен – ред.) умным вопросам".

Ранее Аллаяров рассказал суду, что раскаивается, а криминальные сводки давали ему преимущество перед другими изданиями лишь только в оперативности. В последнем слове он заявил, что "безрассудное стремление к оперативности" и привело его на скамью подсудимых.

РФ Старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга сообщил журналистам, что по делу Аллаярова была проанализирована характеризующая и финансовая документация, допрошены свидетели, проведены обыски и фонографическая и компьютерно-техническая судебные экспертизы. Гособвинение просило для экс-редактора пять лет колонии общего режима, 1,2 миллиона рублей штрафа и запрет на издательскую и журналистскую деятельность также на пять лет. Сам подсудимый на прениях признался, что растерян от запрашиваемого прокурором ему срока, назвав его суровым.