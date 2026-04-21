Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Игорь Алексеев
17:08 21.04.2026 (обновлено: 17:15 21.04.2026)
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Игорь Алексеев

© Прогресс-Студия (2017)Игорь Алексеев, кадр из сериала "Тайны следствия-17"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля.
  • Причиной смерти стал инфаркт.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Игорь Алексеев скончался после инфаркта, рассказала его дочь Мария Алексеева.
Отмечается, что Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля, ему был 61 год.
"Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно", - сказала она в беседе с aif.ru.
 
