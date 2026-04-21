Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Игорь Алексеев

- Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля.
- Причиной смерти стал инфаркт.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Игорь Алексеев скончался после инфаркта, рассказала его дочь Мария Алексеева.
Отмечается, что Игорь Алексеев скончался в ночь на 19 апреля, ему был 61 год.
"Умер от инфаркта. В больнице. О похоронах сообщим отдельно", - сказала она в беседе с aif.ru.