Сбер провел памятную акцию на мемориале 4-й дивизии народного ополчения

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Огонь Памяти вновь зажгли во вторник на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения в деревне Щекутино под Наро-Фоминском, сообщила пресс-служба Сбера, который более десяти лет шефствует над мемориалом.

Источник Огня Памяти — девять частиц пламени, которые доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. Впервые огонь был зажжен год назад в честь 80-летия Победы.

В 2026 году отмечается 85 лет с тех пор, как в этом районе было остановлено наступление немецко-фашистских войск, и 85 лет 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, сформированной в июле 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили и гострудсберкассы ― предшественники Сбербанка.

В мероприятии традиционно приняли участие сотрудники и волонтеры Сбера, ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры банка, военнослужащие 202-й зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500. Они высадили у мемориала памятную аллею из 20 сосен.

"В истории войны множество трагических страниц. Среди них — подвиг, наших коллег, работников финансовой сферы, которые в тяжелейшие дни сражений погибли в ожесточенных боях под Наро-Фоминском. Каждый год накануне Дня Победы мы здесь, в деревне Щекутино склоняем головы перед подвигом 4-й дивизии народного ополчения, 85 лет назад они были серди тех, кто защитил Москву и не дал врагу пройти на столицу нашей Родины", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Как отметили в пресс-службе, акция открыла серию масштабных мероприятий, приуроченных к 185-летию Сбера.

В рамках поддержки Дня Победы Сбер в этом году также вновь стал технологическим партнером акции "Бессмертный полк онлайн". Прием анкет для участия в акции стартует 23 апреля. Авторизоваться можно по номеру телефона, через SberID, а также через ВКонтакте, Одноклассники или MAКС. На платформе СберВместе каждый также может направить пожертвование на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в 2025 году здесь в рамках акции "Поддержим ветеранов в День Победы" было собрано более 19 миллионов рублей.