Москва ждет делегацию Триполи на саммите Россия – Африка, заявил Лавров

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Россия ждет делегацию из Ливии на третьем саммите Россия-Африка, запланированном на 28-29 октября нынешнего года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ждем делегацию Ливии на уже третьем саммите Россия-Африка, который запланирован на вторую половину нынешнего года в Москве", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.