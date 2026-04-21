Москва ждет делегацию Триполи на саммите Россия – Африка, заявил Лавров
13:36 21.04.2026 (обновлено: 14:50 21.04.2026)
Москва ждет делегацию Триполи на саммите Россия – Африка, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур во время пресс-конференции. 21 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва ждет делегацию из Ливии на третьем саммите Россия — Африка.
  • Саммит запланирован на 28–29 октября нынешнего года в Москве.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Россия ждет делегацию из Ливии на третьем саммите Россия-Африка, запланированном на 28-29 октября нынешнего года, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ждем делегацию Ливии на уже третьем саммите Россия-Африка, который запланирован на вторую половину нынешнего года в Москве", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства Ливии Тахером Бауром.
