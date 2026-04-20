Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 20.04.2026 (обновлено: 22:34 20.04.2026)
Ритейлер X5 снял с продажи детское пюре Hipp до результатов проверки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ритейлер X5 снимает с продажи детское пюре немецкого производителя Hipp.
  • Причиной стало возможное попадание крысиного яда в продукцию бренда.
  • Продажу приостановят до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ритейлер X5 снимает с продажи детское пюре немецкого производителя Hipp на фоне информации о возможном попадании крысиного яда в продукцию бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее агентство APA со ссылкой на министерство здравоохранения и австрийское агентство по здоровью и безопасности пищевых продуктов (AGES) сообщило, что детское пюре HiPP отозвали из супермаркетов Spar в Австрии из-за того, что в него мог быть добавлен крысиный яд.
"Мы снимаем с продажи детское пюре этого бренда в наших сетях. Реализацию приостанавливаем до подтверждения безопасности дополнительным лабораторным контролем", - говорится в сообщении.
Там отметили, что реализуемая продукция произведена преимущественно на территории РФ, а не в странах, упоминаемых в СМИ, и имеет все необходимые документы и сертификаты.
19 апреля, 20:36
 
В миреАвстрияРоссияX5 Retail Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала