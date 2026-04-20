Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 20.04.2026 (обновлено: 15:34 20.04.2026)
На предприятии вблизи Ровно на Украине прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный во время тушения пожара
Украинский пожарный во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предприятии вблизи Ровно на Украине прогремел взрыв с последующим возгоранием.
  • Восемь человек пострадали, один из них — в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Взрыв произошел на территории предприятия вблизи города Ровно на западе Украины, восемь человек пострадали, сообщили в полиции Ровненской области.
"На территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован. На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются… Сейчас известно о восьми пострадавших, один из них-в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Название предприятия в ведомстве не называют.
Вчера, 15:04
 
В миреРовноУкраинаРовненская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала