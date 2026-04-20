На предприятии вблизи Ровно на Украине прогремел взрыв

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Взрыв произошел на территории предприятия вблизи города Ровно на западе Украины, восемь человек пострадали, сообщили в полиции Ровненской области.

"На территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован. На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Обстоятельства устанавливаются… Сейчас известно о восьми пострадавших, один из них-в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.