Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 20.04.2026 (обновлено: 11:44 20.04.2026)
Лидер социалистов Молдавии поздравил Радева с победой на выборах

© REUTERS / Spasiyana SergievaРумен Радев выступает перед журналистами после парламентских выборов в Софии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер социалистов Молдавии Игорь Додон поздравил Румена Радева с победой на парламентских выборах в Болгарии.
  • По словам Додона, полученный Радевым результат свидетельствует о широкой поддержке населением приоритетов на укрепление государственности и восстановление диалога с Россией.
КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон поздравил лидера партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева с победой, отметив, что лидирующая позиция политформирования на парламентских выборах свидетельствует о широкой поддержке населением приоритетов на укрепление государственности и восстановление диалога с Россией.
Молдавский политик поздравил Румена Радева "с убедительной победой на парламентских выборах в Болгарии". Как следует из информации на сайте ЦИК Болгарии, по состоянию на 8.00 (совпадает с мск) после обработки 78,24% протоколов "Прогрессивная Болгария" набрала 44,4% голосов.
"Полученный результат — свидетельство широкой поддержки населением обозначенных им приоритетов и курса на укрепление государственности, социальной справедливости, национальных интересов, восстановление диалога с Россией, а также на более прагматичный и взвешенный подход Европейского союза к принятию решений", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, эти приоритеты близки и социалистам Молдавии. "Уверен, что укрепление позиций патриотических сил будет способствовать стабильности, развитию и защите интересов граждан Болгарии", - подчеркнул Додон.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.
В миреМолдавияРоссияБолгарияРумен РадевИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала