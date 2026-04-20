Лидер социалистов Молдавии поздравил Радева с победой на выборах

КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон поздравил лидера партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева с победой, отметив, что лидирующая позиция политформирования на парламентских выборах свидетельствует о широкой поддержке населением приоритетов на укрепление государственности и восстановление диалога с Россией.
Молдавский политик поздравил Румена Радева "с убедительной победой на парламентских выборах в Болгарии". Как следует из информации на сайте ЦИК Болгарии, по состоянию на 8.00 (совпадает с мск) после обработки 78,24% протоколов "Прогрессивная Болгария" набрала 44,4% голосов.
"Полученный результат — свидетельство широкой поддержки населением обозначенных им приоритетов и курса на укрепление государственности, социальной справедливости, национальных интересов, восстановление диалога с Россией, а также на более прагматичный и взвешенный подход Европейского союза к принятию решений", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, эти приоритеты близки и социалистам Молдавии. "Уверен, что укрепление позиций патриотических сил будет способствовать стабильности, развитию и защите интересов граждан Болгарии", - подчеркнул Додон.
В воскресенье в Болгарии прошли парламентские выборы. Как ранее сообщало Болгарское национальное телевидение (БНТ), высокой степенью личного доверия среди граждан пользуется экс-президент страны Румен Радев, который ушел с поста для личного участия в выборах и присоединился к избирательному блоку "Прогрессивная Болгария". Опросы общественного мнения пророчат ему убедительную победу.