Вучич сравнил желание оппозиции победить на выборах с его мечтой о Деми Мур

БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил желания сербской оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об американской актрисе Деми Мур, указав на свои политические преимущества относительно оппонентов.
В понедельник на открытии железнодорожного моста на северо-востоке Сербии Вучич сообщил собравшимся, что ректор Белградского университета Владан Джокич в качестве представителя и возможного кандидата оппозиции на пост премьера на будущих парламентских выборах провел встречу с комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе.
"Что касается их желаний и всего остального, скажу вам так: когда я был молодым… Лучше не буду говорить, хотел опять Деми Мур включить в рассказ, шансы были 50%, потому что я хотел. Но желания не всегда совпадают с реальностью", - отметил президент Сербии.
Он подчеркнул, что моложе, перспективнее, энергичнее ректора Белградского университета лучше знает страну, заботится "о людях в Сербии и готов разговаривать с ними, включая его и всех остальных, а он не хочет разговаривать со своим президентом".
Президент Сербии сообщил 13 апреля, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или от сентября до конца этого года. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич сообщила 2 апреля, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит президенту Александру Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны. Второй президентский мандат Вучич истекает весной 2027 года, дата выборов в Скупщину пока не определена.