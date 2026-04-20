Вучич сравнил желание оппозиции победить на выборах с его мечтой о Деми Мур

БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил желания сербской оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об американской актрисе Деми Мур, указав на свои политические преимущества относительно оппонентов.

Он подчеркнул, что моложе, перспективнее, энергичнее ректора Белградского университета лучше знает страну, заботится "о людях в Сербии и готов разговаривать с ними, включая его и всех остальных, а он не хочет разговаривать со своим президентом".