Рейтинг@Mail.ru
Вучич сравнил желание оппозиции победить на выборах с его мечтой о Деми Мур - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 20.04.2026 (обновлено: 15:00 20.04.2026)
Вучич сравнил желание оппозиции победить на выборах с его мечтой о Деми Мур

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич сравнил желания сербской оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об американской актрисе Деми Мур.
  • Он подчеркнул свои политические преимущества перед оппонентами, отметив, что лучше знает страну и заботится о людях.
БЕЛГРАД, 20 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сравнил желания сербской оппозиции победить на будущих парламентских выборах со своей юношеской мечтой об американской актрисе Деми Мур, указав на свои политические преимущества относительно оппонентов.
В понедельник на открытии железнодорожного моста на северо-востоке Сербии Вучич сообщил собравшимся, что ректор Белградского университета Владан Джокич в качестве представителя и возможного кандидата оппозиции на пост премьера на будущих парламентских выборах провел встречу с комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе.
"Что касается их желаний и всего остального, скажу вам так: когда я был молодым… Лучше не буду говорить, хотел опять Деми Мур включить в рассказ, шансы были 50%, потому что я хотел. Но желания не всегда совпадают с реальностью", - отметил президент Сербии.
Он подчеркнул, что моложе, перспективнее, энергичнее ректора Белградского университета лучше знает страну, заботится "о людях в Сербии и готов разговаривать с ними, включая его и всех остальных, а он не хочет разговаривать со своим президентом".
Президент Сербии сообщил 13 апреля, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или от сентября до конца этого года. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич сообщила 2 апреля, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит президенту Александру Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера страны. Второй президентский мандат Вучич истекает весной 2027 года, дата выборов в Скупщину пока не определена.
В миреСербияБрюссельАлександр ВучичДеми Мур (Деметрия Гайнс)Ана БрнабичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала