ВСУ применили американский БПЛА при атаке на автобусный парк в Донецке - РИА Новости, 20.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 20.04.2026
ВСУ применили американский БПЛА при атаке на автобусный парк в Донецке

СК: ВСУ применили американский БПЛА при атаке на автобусный парк в Донецке

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora MartinezАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora Martinez
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные применили БПЛА производства США при атаке на автобусный парк в Донецке.
ДОНЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства США при атаке на автобусный парк в Донецке, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"По предварительным данным, в ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства США", – сказал он.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром сообщил, что вчера при атаке украинских БПЛА в Куйбышевском районе города уничтожено 7 автобусов, ещё 2 получили повреждения.
