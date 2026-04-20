ВСУ применили американский БПЛА при атаке на автобусный парк в Донецке

ДОНЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА производства США при атаке на автобусный парк в Донецке, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
"По предварительным данным, в ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты ударных БПЛА самолетного типа производства США", – сказал он.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром сообщил, что вчера при атаке украинских БПЛА в Куйбышевском районе города уничтожено 7 автобусов, ещё 2 получили повреждения.