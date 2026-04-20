Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Солдаты рот охраны ВВС Украины заменили подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые практически полностью утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения 119-й обр ТерО практически полностью утратили боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.
«
"Солдат территориальной обороны заменили военнослужащие ВВС Украины из рот охраны аэродромов, а также техники и связисты, которых прикомандировали в распоряжение "офицеров" 119-й бригады", - сказал собеседник агентства.