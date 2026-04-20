ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Армия России нанесла групповой удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ.