14:52 20.04.2026 (обновлено: 14:58 20.04.2026)
В Подмосковье врачи спасли девочку с 20 магнитами в кишечнике

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиМагниты, извлеченные из кишечника девочки в Подмосковье
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи из Балашихинской больницы в Подмосковье извлекли 20 магнитов из кишечника девочки.
  • Для извлечения магнитов была проведена лапароскопическая операция без разрезов.
  • После операции девочка быстро пошла на поправку и была выписана на амбулаторное лечение.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковные врачи извлекли 20 магнитов из кишечника девочки, сейчас ребенок уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, бригада скорой помощи доставила в Балашихинскую больницу ребенка с сильными болями в животе. В ходе обследования в кишечнике пациентки врачи обнаружили инородные тела металлического характера. Ребёнка экстренно госпитализировали в детское хирургическое отделение для дальнейшего лечения.
"Для быстрого восстановления и меньшей травматизации была выбрана лапароскопическая операция, то есть без разрезов. Через небольшие проколы с помощью эндоскопа и специального инструмента мы извлекли 20 неодимовых магнитов. Эти магниты отличаются высокой силой притяжения, поэтому инородные тела успели перфорировать кишку – образовать в ней отверстие, которое мы успешно ушили. Из-за этого, кстати, пять магнитов были уже в малом тазу", - рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев, слова которого приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе минздрава региона, после операции девочка быстро пошла на поправку и была выписана из больницы на амбулаторное лечение.
