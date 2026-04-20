В Подмосковье врачи спасли девочку с 20 магнитами в кишечнике

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Подмосковные врачи извлекли 20 магнитов из кишечника девочки, сейчас ребенок уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, бригада скорой помощи доставила в Балашихинскую больницу ребенка с сильными болями в животе. В ходе обследования в кишечнике пациентки врачи обнаружили инородные тела металлического характера. Ребёнка экстренно госпитализировали в детское хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

"Для быстрого восстановления и меньшей травматизации была выбрана лапароскопическая операция, то есть без разрезов. Через небольшие проколы с помощью эндоскопа и специального инструмента мы извлекли 20 неодимовых магнитов. Эти магниты отличаются высокой силой притяжения, поэтому инородные тела успели перфорировать кишку – образовать в ней отверстие, которое мы успешно ушили. Из-за этого, кстати, пять магнитов были уже в малом тазу", - рассказал заведующий отделением детской хирургии Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев, слова которого приводятся в сообщении