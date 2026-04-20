Рейтинг@Mail.ru
Число многодетных семей выросло в Подмосковье на 37 процентов за пять лет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:46 20.04.2026
Число многодетных семей выросло в Подмосковье на 37 процентов за пять лет

Воробьев: число многодетных семей выросло в Подмосковье на 32 тысячи за пять лет

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Количество многодетных семей выросло в Московской области за последние пять лет на 32 тысячи, до 118 тысяч, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"На 32 тысячи выросло количество многодетных семей в Подмосковье за последние пять лет. В 2021 году их было 86 тысяч, а сегодня — уже 118 тысяч. В регионе действует больше 20 мер поддержки многодетных семей. Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы. У нас есть комплексная услуга "Многодетная семья" — одно заявление позволяет получить разом несколько льгот", – написал Воробьев в своем канале в Мах.
Он добавил, что власти также стараются регулярно расширять действующие меры поддержки. Например, теперь многодетные семьи региона могут получать ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе. Для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка — выплата 300 тысяч рублей.
Воробьев подчеркнул, что данную меру продлили на 2026 год.
Кроме того, с 2025 года в Подмосковье учредили награду — орден "Родительская доблесть" для семей, которые воспитывают пятерых и более детей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Многодетные семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала