Число многодетных семей выросло в Подмосковье на 37 процентов за пять лет

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Количество многодетных семей выросло в Московской области за последние пять лет на 32 тысячи, до 118 тысяч, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"На 32 тысячи выросло количество многодетных семей в Подмосковье за последние пять лет. В 2021 году их было 86 тысяч, а сегодня — уже 118 тысяч. В регионе действует больше 20 мер поддержки многодетных семей. Выплаты, льготы, компенсации, налоговые послабления — стараемся охватить все сферы жизни: от оплаты ЖКУ до школьной формы. У нас есть комплексная услуга "Многодетная семья" — одно заявление позволяет получить разом несколько льгот", – написал Воробьев в своем канале в Мах.

Он добавил, что власти также стараются регулярно расширять действующие меры поддержки. Например, теперь многодетные семьи региона могут получать ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе. Для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка — выплата 300 тысяч рублей.

Воробьев подчеркнул, что данную меру продлили на 2026 год.