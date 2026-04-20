В Горно-Алтайске задержали водителя без прав, пытавшегося сжечь полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горно-Алтайске задержали водителя без прав, который пытался скрыться от полицейских.
- Мужчина вылил горючую жидкость на полицейских и свою машину, пригрозив поджогом, и оказал сопротивление при задержании.
- В отношении нарушителя составили 15 протоколов, ему назначили наказание в виде административного ареста на семь суток, также возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
БАРНАУЛ, 20 апр – РИА Новости. Водителя без прав, который сначала пытался скрыться от полицейских, а потом их поджечь, задержали в Горно-Алтайске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее информации, в Горно-Алтайске в свободное от службы время сотрудник госавтоинспекции заметил иномарку с подложными номерами, передал информацию коллегам и отправился за ней на личном автомобиле. Находящийся на маршруте экипаж ДПС попытался остановить водителя, но тот стал скрываться, совершая во время погони опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения.
"На одной из улиц он внезапно остановился, покинул автомобиль и забежал в дом. Вскоре мужчина вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом", - говорится в сообщении.
Затем он поджег ведро и бросил в сторону полицейских, но промахнулся. При задержании, по данным Волк, нарушитель оказал сопротивление. Лихачом оказался 49-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами.
В отношении дебошира составили 15 протоколов об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, автомобиль помещен на спецстоянку.
"Кроме того, следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти - ред.). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - уточняется в сообщении.