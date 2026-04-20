Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 20.04.2026 (обновлено: 14:33 20.04.2026)
В Горно-Алтайске задержали водителя без прав, пытавшегося сжечь полицейских

© Ирина Волк/MAX
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горно-Алтайске задержали водителя без прав, который пытался скрыться от полицейских.
  • Мужчина вылил горючую жидкость на полицейских и свою машину, пригрозив поджогом, и оказал сопротивление при задержании.
  • В отношении нарушителя составили 15 протоколов, ему назначили наказание в виде административного ареста на семь суток, также возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
БАРНАУЛ, 20 апр – РИА Новости. Водителя без прав, который сначала пытался скрыться от полицейских, а потом их поджечь, задержали в Горно-Алтайске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее информации, в Горно-Алтайске в свободное от службы время сотрудник госавтоинспекции заметил иномарку с подложными номерами, передал информацию коллегам и отправился за ней на личном автомобиле. Находящийся на маршруте экипаж ДПС попытался остановить водителя, но тот стал скрываться, совершая во время погони опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения.
"На одной из улиц он внезапно остановился, покинул автомобиль и забежал в дом. Вскоре мужчина вышел с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом", - говорится в сообщении.
Затем он поджег ведро и бросил в сторону полицейских, но промахнулся. При задержании, по данным Волк, нарушитель оказал сопротивление. Лихачом оказался 49-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами.
В отношении дебошира составили 15 протоколов об административных правонарушениях, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, автомобиль помещен на спецстоянку.
"Кроме того, следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти - ред.). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - уточняется в сообщении.
ПроисшествияРоссияГорно-АлтайскИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала