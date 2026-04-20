Российские бомбардировщики совершили полет над нейтральными водами Балтики

Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил, а продолжительность полета составила более четырех часов.

Северной Атлантики, "На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики Тихого океана , Балтийского и Черного морей", - добавили в ведомстве.