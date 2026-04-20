Случившееся во время визита Зеленского в Рим вызвало ярость в Италии
16:52 20.04.2026 (обновлено: 18:49 20.04.2026)
Случившееся во время визита Зеленского в Рим вызвало ярость в Италии

© AP Photo / Alessandra Tarantino — Владимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи в Риме
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи в Риме. Архивное фото
  • Итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини считает, что визит Владимира Зеленского в Италию иллюстрирует упадок, в котором оказался Рим.
  • Пачини отметил, что поддержка конфликта на Украине не приносит Италии никакой пользы, кроме риторики официальных заявлений.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Италию для встречи с премьер-министром страны Джорджей Мелони стал иллюстрацией упадка, в котором оказался Рим, такое мнение выразил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Пока Мелони позирует рядом с Зеленским <…>, итальянцы по-прежнему вынуждены мириться с постоянными низкими зарплатами, системой здравоохранения, находящейся в хроническом упадке, и промышленностью, теряющей позиции", — говорится в публикации.
Пачини отметил, что поддержка конфликта на Украине не приносит Италии никакой пользы, кроме риторики официальных заявлений. Рим пренебрегает вопросами экономической устойчивости и ослабляет себя, подчеркнул он.
"У тех, кто наблюдает за этим последним дипломатическим спектаклем, остается ощущение глубокого диссонанса: внешняя церемониальность игнорирует реальное положение дел. Италия — <…> больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка", — заключил эксперт.
Переговоры Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским состоялись в Риме в среду. Глава итальянского правительства заявила, что страна продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза для якобы урегулирования украинского конфликта.
