МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Италию для встречи с премьер-министром страны Джорджей Мелони стал иллюстрацией упадка, в котором оказался Рим, такое мнение выразил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"У тех, кто наблюдает за этим последним дипломатическим спектаклем, остается ощущение глубокого диссонанса: внешняя церемониальность игнорирует реальное положение дел. Италия — <…> больше не игрок, а свидетель своего собственного политического упадка", — заключил эксперт.
Переговоры Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским состоялись в Риме в среду. Глава итальянского правительства заявила, что страна продолжит оказывать на Россию экономическое давление в рамках "Большой семерки" и Европейского союза для якобы урегулирования украинского конфликта.