Специалист по питанию назвала лучшее время для ужина - РИА Новости, 20.04.2026
08:49 20.04.2026
Специалист по питанию назвала лучшее время для ужина

Ким: ужинать лучше до 9 часов вечера, но не позже, чем за три часа до сна

Семья за обедом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалист по здоровому питанию Екатерина Ким сообщила, что ужинать лучше до 9 часов вечера.
  • Ужин должен быть не позже, чем за три часа до сна, так как к ночи интенсивность обмена веществ снижается.
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Ужинать лучше до 9 часов вечера, но не позже, чем за три часа до сна, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
"Ужинать нужно не позже 9 вечера, но за три часа до сна. Но даже если человек в связи с графиком работы ложится спать в 3 часа ночи, то ужинать в полночь не стоит – это уже будет перегрузом для организма", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, к ночи интенсивность обмена веществ снижается, и, соответственно, еда в это время не пойдет организму на пользу.
Ким также добавила, что важно, чтобы прием пищи происходил регулярно, тогда еда будет лучше усваиваться.
