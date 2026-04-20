Специалист по питанию назвала лучшее время для ужина

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалист по здоровому питанию Екатерина Ким сообщила, что ужинать лучше до 9 часов вечера.

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – РИА Новости. Ужинать лучше до 9 часов вечера, но не позже, чем за три часа до сна, сообщила РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.

"Ужинать нужно не позже 9 вечера, но за три часа до сна. Но даже если человек в связи с графиком работы ложится спать в 3 часа ночи, то ужинать в полночь не стоит – это уже будет перегрузом для организма", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, к ночи интенсивность обмена веществ снижается, и, соответственно, еда в это время не пойдет организму на пользу.