Делегация США вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Делегация США с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном, утверждает американский президент Дональд Трамп, отмечая, что стороны настроены серьезно.
"Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени (Исламабада - ред.)", - сказал Трамп газете New York Post.
Он также отметил, что делегация включает в себя Вэнса, а также спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
"Мы должны провести переговоры... Поэтому я считаю, что сейчас никто не играет в игры", - добавил президент.