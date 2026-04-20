16:33 20.04.2026 (обновлено: 16:39 20.04.2026)
Трамп: делегация США вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном

© REUTERS / Asim Hafeez — Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном
Обстановка в Исламабаде перед переговорами между США и Ираном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном.
  • В состав рабочей группы также входят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Делегация США с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном, утверждает американский президент Дональд Трамп, отмечая, что стороны настроены серьезно.
"Они уже направляются туда... Они будут там сегодня вечером по времени (Исламабада - ред.)", - сказал Трамп газете New York Post.
Он также отметил, что делегация включает в себя Вэнса, а также спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
"Мы должны провести переговоры... Поэтому я считаю, что сейчас никто не играет в игры", - добавил президент.
