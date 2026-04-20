На Урале суд вновь приговорил лидера банды экс-милиционеров к 16 годам

17:08 20.04.2026 (обновлено: 18:22 20.04.2026)
На Урале суд вновь приговорил лидера банды экс-милиционеров Соболя к 16 годам

© Фото : Суды Свердловской области/Telegram
Владислав Соболь в зале суда
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Екатеринбурге вновь приговорил Владислава Соболя, бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и лидера банды экс-милиционеров, к 16 годам колонии строгого режима.
  • На счету преступной группы 11 доказанных убийств, а также разбойные нападения и незаконный оборот оружия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге вновь приговорил к 16 годам колонии строгого режима Владислава Соболя, бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД столицы Урала и лидера банды экс-милиционеров, на счету которой 11 убийств, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга уже выносил приговор Соболю в виде 16 лет колонии строгого режима, однако в январе Свердловский областной суд отменил его и возвратил дело прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом", оставив при этом фигуранта под стражей.
"Суд установил, что осенью 1999 года члены ОПГ, включая действующих сотрудников милиции, жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники ликвидировали заявителя и свидетелей, одному из очевидцев удалось выжить" - говорится в сообщении.
Всего на счету преступной группы числятся 11 доказанных убийств, а также разбойные нападения и незаконный оборот оружия, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что Соболь признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания.
"С учетом всех обстоятельств суд назначил Соболю наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года, окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.
Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших, добавили в пресс-службе.
Что касается других участников банды, то экс-милиционер Константин Котик получил 8 лет колонии, участник банды Олег Анучин - 9,5 лет. Дело экс-милиционера Владимира Семенюка, ранее приговоренного к 9 годам колонии, было возвращено прокурору, а дело еще одного бывшего милиционера Антона Боровика, ранее оправданного, - отправлено на новое рассмотрение.
