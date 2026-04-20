На Урале суд вновь приговорил лидера банды экс-милиционеров к 16 годам

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге вновь приговорил к 16 годам колонии строгого режима Владислава Соболя, бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД столицы Урала и лидера банды экс-милиционеров, на счету которой 11 убийств, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В сентябре 2025 года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга уже выносил приговор Соболю в виде 16 лет колонии строгого режима, однако в январе Свердловский областной суд отменил его и возвратил дело прокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом", оставив при этом фигуранта под стражей.
10 апреля, 14:35
"Суд установил, что осенью 1999 года члены ОПГ, включая действующих сотрудников милиции, жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники ликвидировали заявителя и свидетелей, одному из очевидцев удалось выжить" - говорится в сообщении.
Всего на счету преступной группы числятся 11 доказанных убийств, а также разбойные нападения и незаконный оборот оружия, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что Соболь признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального наказания.
"С учетом всех обстоятельств суд назначил Соболю наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года, окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.
Также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших, добавили в пресс-службе.
Что касается других участников банды, то экс-милиционер Константин Котик получил 8 лет колонии, участник банды Олег Анучин - 9,5 лет. Дело экс-милиционера Владимира Семенюка, ранее приговоренного к 9 годам колонии, было возвращено прокурору, а дело еще одного бывшего милиционера Антона Боровика, ранее оправданного, - отправлено на новое рассмотрение.