Киев ожидает возобновления прокачки нефти по "Дружбе" во вторник, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2026
21:07 20.04.2026
Киев ожидает возобновления прокачки нефти по "Дружбе" во вторник, пишут СМИ

Bloomberg: Украина ожидает возобновления прокачки нефти по «Дружбе» во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится во вторник.
  • Это откроет путь для ЕС к разблокированию кредита для Киева.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украина ожидает, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" возобновится во вторник, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Украина ожидает, что прокачка нефти по "Дружбе" возобновится уже во вторник, что откроет путь для ЕС к разблокированию крайне необходимого кредита для Киева", - говорится в публикации.
По данным агентства, технические испытания трубопровода запланированы на вторник.
Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 19 апреля, Брюссель утверждает, что Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти по "Дружбе", если Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева на 90 миллиардов евро. При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия не готова снимать вето до возобновления транзита.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
