На Украине раскрыли схему хищения миллионов, выделенных на закупку дронов

18:39 20.04.2026
На Украине раскрыли схему хищения $18,1 миллионов, выделенных на закупку дронов

Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин заявил о хищении более 800 миллионов гривен (18,1 миллиона долларов), выделенных на закупку дронов.
  • Деньги выводились через компании-посредники, физических лиц и фиктивный импорт, а счета участников преступной схемы арестованы.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин заявил о хищении более 800 миллионов гривен (18,1 миллиона долларов), выделенных на закупку дронов.
"Госфинмониторинг совместно с правоохранителями выявил многоуровневую схему с признаками растраты бюджетных средств, выделенных на закупку беспилотников для нужд обороны. Речь идет о более чем 800 миллионах гривен, направленных на счета фирм-прокладок", - написал Пронин в своем Telegram-канале.
По его словам, деньги выводились через компании-посредники, физлиц, фиктивный импорт. Он отметил, что счета участников преступной схемы арестованы.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз в апреле заявила, что аудит Счетной палаты выявил, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов на закупку беспилотных систем заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков.
