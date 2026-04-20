На Украине раскрыли схему хищения миллионов, выделенных на закупку дронов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин заявил о хищении более 800 миллионов гривен (18,1 миллиона долларов), выделенных на закупку дронов.

"Госфинмониторинг совместно с правоохранителями выявил многоуровневую схему с признаками растраты бюджетных средств, выделенных на закупку беспилотников для нужд обороны. Речь идет о более чем 800 миллионах гривен, направленных на счета фирм-прокладок", - написал Пронин в своем Telegram-канале.