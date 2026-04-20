На Украине раскрыли схему хищения миллионов, выделенных на закупку дронов

- Глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин заявил о хищении более 800 миллионов гривен (18,1 миллиона долларов), выделенных на закупку дронов.
- Деньги выводились через компании-посредники, физических лиц и фиктивный импорт, а счета участников преступной схемы арестованы.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава украинской госслужбы финансового мониторинга Филип Пронин заявил о хищении более 800 миллионов гривен (18,1 миллиона долларов), выделенных на закупку дронов.
"Госфинмониторинг совместно с правоохранителями выявил многоуровневую схему с признаками растраты бюджетных средств, выделенных на закупку беспилотников для нужд обороны. Речь идет о более чем 800 миллионах гривен, направленных на счета фирм-прокладок", - написал Пронин в своем Telegram-канале.
По его словам, деньги выводились через компании-посредники, физлиц, фиктивный импорт. Он отметил, что счета участников преступной схемы арестованы.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз в апреле заявила, что аудит Счетной палаты выявил, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов на закупку беспилотных систем заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков.