ФРГ и Франция предложили Украине альтернативу вступлению в ЕС, пишет FT

17:00 20.04.2026 (обновлено: 18:40 20.04.2026)
FT: ФРГ и Франция предложили Украине льготы вместо ускоренного вступления в ЕС

Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия и Франция предложили Украине льготы вместо ускоренного вступления в ЕС, пишет FT.
  • Берлин хочет дать Киеву статус "ассоциированного члена", а Париж — "интегрированного государства".
  • Обе инициативы исключают финансовую помощь стране.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Берлин и Париж хотят предложить Киеву льготы вместо ускоренного вступления в Евросоюз, сообщила Financial Times.
"Германия и Франция призвали предоставить Украине символические льготы в ходе фазы, предшествующей вступлению в ЕС <...>, что не соответствует надеждам Киева на ускоренное членство после потенциальной мирной сделки с Россией", — пишет газета со ссылкой на внутренние документы.
Флаги Словакии и ЕС перед Президентским дворцом в Братиславе - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
В Словакии допустили, что заблокируют вступление Украины в ЕС
19 апреля, 03:29
По данным FT, ФРГ хочет дать Украине статус "ассоциированного члена", что откроет доступ к встречам министров и глав объединения. При этом страна не будет иметь права голоса и ее не затронут решения по бюджету ЕС. В то же время фактически вступит в силу пункт о взаимной обороне.
Франция же предложила предоставить Украине статус "интегрированного государства". Он подразумевает, что страна не получит финансирование до вступления в Евросоюз.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СМИ узнали, когда ЕС сможет выдать кредит Украине
15 апреля, 10:36
Чиновники Еврокомиссии рассказали газете, что суть этих документов, скорее всего, будет близка по содержанию к окончательному предложению, которое готовит ЕС для Киева.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким "эксклюзивным планом постепенного членства".
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Орбан тут уже ни при чем: ЕС подтолкнул Украину к катастрофе
19 апреля, 08:00
 
