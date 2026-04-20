ФРГ и Франция предложили Украине альтернативу вступлению в ЕС, пишет FT

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Берлин и Париж хотят предложить Киеву льготы вместо ускоренного вступления в Евросоюз, сообщила Financial Times.
"Германия и Франция призвали предоставить Украине символические льготы в ходе фазы, предшествующей вступлению в ЕС <...>, что не соответствует надеждам Киева на ускоренное членство после потенциальной мирной сделки с Россией", — пишет газета со ссылкой на внутренние документы.
По данным FT, ФРГ хочет дать Украине статус "ассоциированного члена", что откроет доступ к встречам министров и глав объединения. При этом страна не будет иметь права голоса и ее не затронут решения по бюджету ЕС. В то же время фактически вступит в силу пункт о взаимной обороне.
Франция же предложила предоставить Украине статус "интегрированного государства". Он подразумевает, что страна не получит финансирование до вступления в Евросоюз.
Чиновники Еврокомиссии рассказали газете, что суть этих документов, скорее всего, будет близка по содержанию к окончательному предложению, которое готовит ЕС для Киева.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким "эксклюзивным планом постепенного членства".
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.
