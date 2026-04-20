Украина провалила закупку наземных беспилотников для ВСУ, заявили в Раде

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых ВСУ критически не хватает, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Она добавила, что во вторник "по этому вопросу" состоится совещание с участием Владимира Зеленского. "Будут решать, что делать. Интересно только одно, с чем именно? С дронами, с откатами или с любимым министром?", - добавила депутат.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз в апреле заявила, что аудит Счетной палаты выявил, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов на закупку беспилотных систем заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков.