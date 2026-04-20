16:42 20.04.2026
Украина провалила закупку наземных беспилотников для ВСУ, заявили в Раде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников для ВСУ.
  • Из критически необходимых 8 тысяч единиц беспилотников для фронта обеспечено лишь 500.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых ВСУ критически не хватает, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Министр обороны Федоров – известный любитель компьютерных игр – провалил закупку наземных дронов. Из критически необходимых 8 тысяч единиц для фронта обеспечено лишь 500. Причина - не успели договориться об откатах", - написала Скороход в своем Telegram-канале.
Она добавила, что во вторник "по этому вопросу" состоится совещание с участием Владимира Зеленского. "Будут решать, что делать. Интересно только одно, с чем именно? С дронами, с откатами или с любимым министром?", - добавила депутат.
Депутат Верховной рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз в апреле заявила, что аудит Счетной палаты выявил, что в 2024-2025 годах более 50% государственных контрактов на закупку беспилотных систем заключались с нарушением законодательства, что составило 1,7 миллиарда долларов убытков.
