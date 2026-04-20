ВСУ потеряли более 50 военных в зоне действия "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 50 военных в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 50 военных, две станции РЭБ и 28 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 50 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, 28 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Балабино и Орехов Запорожской области.
