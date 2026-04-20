В пяти областях Украины зафиксировали отключения электричества

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины, сообщает украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской ... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Также "Укрэнерго" сообщила об отключениях электричества на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.