Депутата городского совета Одессы нашли в автомобиле мертвым

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Депутат городского совета Одессы был найден мертвым в автомобиле в Приморском районе, он мог совершить самоубийство, сообщает полиция Украины.
"Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета. Происшествие произошло сегодня утром в Приморском районе. Тело мужчины было найдено в автомобиле на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о депутате фракции "Доверяй делам" Александре Иваницком.