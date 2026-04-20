Украинских нацгвардейцев перевели в штурмовики из-за отказа от задания

- Несколько сотрудников украинской нацгвардии и военной полиции перевели в штурмовое подразделение за отказ задерживать дезертиров в Харьковской области.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Часть сотрудников нацгвардии и военной полиции Украины стали штурмовиками из-за отказа задерживать дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военнослужащих <...> перевели в специализированное штурмовое подразделение", — сказал собеседник агентства.
ВСУ направили силы нацгвардии на поиск дезертиров
6 апреля, 06:33
До этого они отказались выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, добавили в силовых ведомствах.
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины удалил из открытого доступа данные о количестве дел, относящихся к самовольному оставлению части. В конце марта издание Le Monde со ссылкой на боевика сообщило, что число дезертиров неуклонно растет. Как отмечалось в материале, это стало чрезвычайной ситуацией национального масштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18