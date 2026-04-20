Украинских нацгвардейцев перевели в штурмовики из-за отказа от задания

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Часть сотрудников нацгвардии и военной полиции Украины стали штурмовиками из-за отказа задерживать дезертиров в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Военнослужащих <...> перевели в специализированное штурмовое подразделение", — сказал собеседник агентства.

До этого они отказались выдвигаться в Волчанский район для задержания дезертиров, добавили в силовых ведомствах.