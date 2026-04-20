Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 20.04.2026
Пленный ВСУ рассказал, как таксисты сдают призывников в военкоматы

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный украинский военнослужащий Николай Герман сообщил, что таксисты сдают призывников в военкоматы.
  • Таксисты получают вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста, так как у ТЦК есть план по мобилизации.
КУРСК, 20 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Герман сообщил РИА Новости, что водители такси активно сотрудничают с военкоматами, получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста.
"Ты вызвал такси, сел в машину, таксист посмотрел на тебя, подходишь по критериям. Видно, что тебе уже есть 25 и нет 65 или 60. И он уже адрес твой, когда он тебя везет, скидывает ТЦКшникам, ты приезжаешь туда, там уже стоит группа", — рассказал Герман.
Он пояснил, что таксисты получают за это деньги, своего рода откат. У самих ТЦК, по словам Николая, есть план по мобилизации, и каждая группа должна доставить определённое количество человек, что стимулирует неформальные договорённости.
"Таксисты получают за это деньги, откат какой-то... Это даже на официальном уровне говорят, что у ТЦК есть план по мобилизации. Каждая группа должна привезти столько-то человек", — добавил пленный.
Герман также рассказал о коррупционной составляющей: чтобы "откосить" от службы, нужно заплатить не менее 5 тысяч долларов. Для таксиста даже небольшие деньги являются выгодой, тогда как для военкомов это лишь "пыль" на фоне крупных сумм за освобождение.
"А там премии неофициальные. Они одного отпустят, там от 5000 долларов идет старт, чтобы выйти. Поэтому я думаю у них за день там... Для таксиста это какие-то деньги, а для них это пыль", — резюмировал Герман.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала