Пленный ВСУ рассказал, как таксисты сдают призывников в военкоматы

КУРСК, 20 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Герман сообщил РИА Новости, что водители такси активно сотрудничают с военкоматами, получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста.
"Ты вызвал такси, сел в машину, таксист посмотрел на тебя, подходишь по критериям. Видно, что тебе уже есть 25 и нет 65 или 60. И он уже адрес твой, когда он тебя везет, скидывает ТЦКшникам, ты приезжаешь туда, там уже стоит группа", — рассказал Герман.
В Одессе подросток поджег микроавтобус ТЦК
18 апреля, 14:26
Он пояснил, что таксисты получают за это деньги, своего рода откат. У самих ТЦК, по словам Николая, есть план по мобилизации, и каждая группа должна доставить определённое количество человек, что стимулирует неформальные договорённости.
"Таксисты получают за это деньги, откат какой-то... Это даже на официальном уровне говорят, что у ТЦК есть план по мобилизации. Каждая группа должна привезти столько-то человек", — добавил пленный.
Герман также рассказал о коррупционной составляющей: чтобы "откосить" от службы, нужно заплатить не менее 5 тысяч долларов. Для таксиста даже небольшие деньги являются выгодой, тогда как для военкомов это лишь "пыль" на фоне крупных сумм за освобождение.
"А там премии неофициальные. Они одного отпустят, там от 5000 долларов идет старт, чтобы выйти. Поэтому я думаю у них за день там... Для таксиста это какие-то деньги, а для них это пыль", — резюмировал Герман.
ТЦК в Сумах забрали 20 ограниченно годных прямо с медкомиссии
15 апреля, 02:27