Пленный ВСУ рассказал, как таксисты сдают призывников в военкоматы

КУРСК, 20 апр — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Николай Герман сообщил РИА Новости, что водители такси активно сотрудничают с военкоматами, получая вознаграждение за сдачу пассажиров призывного возраста.

"Ты вызвал такси, сел в машину, таксист посмотрел на тебя, подходишь по критериям. Видно, что тебе уже есть 25 и нет 65 или 60. И он уже адрес твой, когда он тебя везет, скидывает ТЦКшникам, ты приезжаешь туда, там уже стоит группа", — рассказал Герман.

Он пояснил, что таксисты получают за это деньги, своего рода откат. У самих ТЦК, по словам Николая, есть план по мобилизации, и каждая группа должна доставить определённое количество человек, что стимулирует неформальные договорённости.

"Таксисты получают за это деньги, откат какой-то... Это даже на официальном уровне говорят, что у ТЦК есть план по мобилизации. Каждая группа должна привезти столько-то человек", — добавил пленный.

Герман также рассказал о коррупционной составляющей: чтобы "откосить" от службы, нужно заплатить не менее 5 тысяч долларов. Для таксиста даже небольшие деньги являются выгодой, тогда как для военкомов это лишь "пыль" на фоне крупных сумм за освобождение.