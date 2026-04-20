Украине поставят устаревшие ракеты Patriot
04:31 20.04.2026
Украине поставят устаревшие ракеты Patriot

  • Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году.
  • Ракеты GEM-T относятся к семейству Patriot PAC-2 и используют осколочно-фугасную боевую часть — технологию, вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, выяснило РИА Новости, изучив открытые контрактные документы.
Соглашение, объявленное 14 апреля 2026 года, предусматривает производство ракет GEM-T на немецком предприятии в Шробенхаузене.
Между тем GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть - технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом. Еще в 2013 году армия США перешла от производства GEM-T к продлению срока службы уже имеющихся запасов, выяснило РИА Новости.
Это не первый подобный случай: в январе 2024 года Агентство НАТО по закупкам подписало контракт на поставку до 1000 устаревших ракет GEM-T для Германии, Нидерландов, Румынии и Испании, пока сами США продолжают переходить на более современные PAC-3 MSE.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что по итогам контактной группы по Украине страны Европы пообещали Киеву 4,6 миллиарда долларов на противовоздушную оборону и ударные возможности, а также около одного миллиарда долларов на беспилотники от Норвегии и Нидерландов.
