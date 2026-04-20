Украине поставят устаревшие ракеты Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году.
- Ракеты GEM-T относятся к семейству Patriot PAC-2 и используют осколочно-фугасную боевую часть — технологию, вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, выяснило РИА Новости, изучив открытые контрактные документы.
Соглашение, объявленное 14 апреля 2026 года, предусматривает производство ракет GEM-T на немецком предприятии в Шробенхаузене.
Между тем GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть - технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом. Еще в 2013 году армия США перешла от производства GEM-T к продлению срока службы уже имеющихся запасов, выяснило РИА Новости.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что по итогам контактной группы по Украине страны Европы пообещали Киеву 4,6 миллиарда долларов на противовоздушную оборону и ударные возможности, а также около одного миллиарда долларов на беспилотники от Норвегии и Нидерландов.