Украине поставят устаревшие ракеты Patriot

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Контракт на поставку Украине зенитных ракет Patriot GEM-T на сумму 3,7 миллиарда долларов, заключенный американским оборонным подрядчиком Raytheon, предусматривает использование технологии, от производства которой армия США фактически отказалась еще в 2013 году, выяснило РИА Новости, изучив открытые контрактные документы.

Между тем GEM-T относится к семейству Patriot PAC-2 и использует осколочно-фугасную боевую часть - технологию, давно вытесненную в американской армии более точными ракетами PAC-3 MSE с кинетическим перехватом. Еще в 2013 году армия США перешла от производства GEM-T к продлению срока службы уже имеющихся запасов, выяснило РИА Новости.