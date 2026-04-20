На Западе выступили с признанием после российского удара возмездия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
02:12 20.04.2026 (обновлено: 10:23 20.04.2026)
На Западе выступили с признанием после российского удара возмездия

TNI: удар возмездия ВС РФ по Украине доказал неэффективность западных санкций

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журнал The National Interest признал, что удар возмездия по объектам ОПК на Украине доказал способность России производить ударные беспилотники и баллистические ракеты, несмотря на жесткие западные санкции.
  • Издание констатирует, что Украина и Запад неспособны конкурировать с Россией в производстве смертоносных баллистических ракет.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Удар возмездия ВС России по объектам ОПК Украины на прошлой неделе доказал, что даже самые жесткие санкции Запада не способны угрожать военному потенциалу России, пишет американский журнал The National Interest.
"Массированный авианалет <…> подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
"Потерял дар речи": журналист раскрыл, как Зеленский опозорился во Львове
01:03
При этом ни Украина, ни Запад не могут конкурировать с Россией в производстве вооружений, в том числе баллистических ракет, признает издание.
"Сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются", — резюмировал TNI.
В четверг Министерство обороны заявило, что армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание "Страна.ua" сообщило, что небо над украинской столицей затянуло дымом от пожара, который произошел от взрывов.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Позвоните в Кремль". На Западе высказались о финале конфликта на Украине
Вчера, 18:07
 
