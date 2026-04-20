Европа будет делать все от нее зависящее, чтобы удерживать Украину в состоянии войны сколько это возможно. В России по этому поводу иллюзий никаких и не было, но в последнее время и сами европейцы перестали скрывать свои истинные планы относительно украинского проекта, выкладывая на всеобщее обозрение свои аргументы и хотелки.

Особо резонансным стало заявление главнокомандующего бельгийской армией генерала Фредерика Вансины. В интервью газете Le Soir он заявил буквально следующее: "Как только конфликт на Украине закончится, Европе придется быть достаточно сильной, чтобы сдерживать русских… Поэтому к 2030 году мы должны суметь сказать Владимиру Путину: даже если США не будут воевать на нашей стороне, он не выиграет войну против Европы. У нас впереди еще несколько лет. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Именно поэтому мы оказываем им столь мощную поддержку".

То есть прямым текстом бельгиец объясняет: украинцы должны гибнуть еще несколько лет. И не ради каких-то лозунгов о "демократии" или "свободе", а исключительно ради того, чтобы дать европейцам время вооружиться до зубов. Что будет с самими украинцами или вообще с государством Украина к 2030-му, генерала совершенно не волнует.

Стоит повторить: мы в России это понимаем уже давно. Именно поэтому всегда со смехом воспринимаем заунывные причитания европейцев о том, что они должны присутствовать за столом мирных переговоров. Но такое откровенное и циничное заявление действующего командующего одной из стран НАТО вызвало шок даже у украинских поджигателей войны и их европейских коллег.

Скажем, скандально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* так интерпретировал слова бельгийца: "Ну то есть вы тут пока поумирайте, потому что Европа еще не подготовилась. А не велика ли цена? Сколько должно погибнуть наших людей?"

Ему вторит проукраинский пропагандист из Германии Юрген Наудитт, так прокомментировавший слова генерала Вансины: "Это одна из самых отвратительных форм лицемерия, которые сейчас демонстрирует Европа… Это стратегическая трусость. Это моральное банкротство. Одна страна оставлена платить цену за европейскую безопасность в одиночку".

Звучит как будто бы все эти гончаренки и наудитты до слов бельгийца не догадывались, в чем заключается стратегия Европы, обозначенная в плане "Готовность-2030", который предусматривает значительную милитаризацию Евросоюза к указанному году. То есть Вансина всего лишь по-солдафонски сболтнул то, что читалось между строк этой стратегии, не более того.

Подключились к этой дискуссии и британцы — куда же без них! The Times привела данные ИИ-модели Cassi, которую в Лондоне называют супер-прогнозистом. Изучив множество различных сценариев, британская "ИИ-Кассандра" к удовольствию национального ВПК предрекла, что страна с довольно высокой вероятностью в 24 процента вступит в большую войну в течение ближайших десяти лет, если не будет тратить на оборону больше трех процентов от ВВП. Но особо примечательно, что Cassi еще увеличила шанс войны для британцев, если на Украине до конца этого года закончатся боевые действия.

То есть тамошней публике прямо внушают: если сами не хотите воевать, вкладывайте деньги в киевский режим и дальше. И опять же ни слова о том, какое будущее ждет украинцев в случае продолжения конфликта. Это ни Европу, ни сам киевский режим не заботит совершенно.

Последнее подтверждает депутат Верховной рады от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который, вальяжно развалившись в кресле (явно после похода в дорогой барбершоп), заявил: "Мы обходимся как защитники для Европы очень дешево. Украинская война для европейцев обходится очень дешево. Мы должны просить за то, что мы делаем, намного больше". То есть и Зеленский, и его депутаты даже и не скрывают, что хотят еще больше заработать на крови своих сограждан. Ясно, что для них мир будет обозначать личную финансовую катастрофу.

В этой связи показательно, как забеспокоились в Европе в связи с обнародованием Министерством обороны России перечня предприятий, которые непосредственно работают на производство вооружений для Украины. Газеты шумят о том, что это является "списком целей" для России, и называют "эскалацией". То есть тот факт, что на территории их стран под брендом Украины производят смертоносные системы для убийства российских граждан, их совершенно не волновал.

Кстати, в ходе этого шума выяснились и интересные подробности. Так, чешская газета Denik N обратила внимание на то, что в перечне нашего Минобороны есть фирма U&C UAS, которая является филиалом украинской корпорации "Девиро", производящей беспилотники. Выясняется, что к украинскому собственнику этого предприятия с прошлого года добавился довольно известный на Украине деятель — бывший еврокомиссар по политике расширения Штефан Фюле. Именно он выкручивал руки Януковичу с целью принудить его подписать скандальное Соглашение о евроассоциации и активно поддерживал Евромайдан. И вот она — монетизация политической деятельности! Теперь Фюле — обладатель десяти процентов военного предприятия, работающего на ВПК Украины! И никакой же коррупции! Просто заработок на крови украинцев.

Целый ряд европейских СМИ стал кричать о том, что список Минобороны (заметьте, базирующийся на публичной информации) сам по себе представляет угрозу для местных жителей. Что ж, для них это особо полезная информация! А то ведь тамошние власти уверяют, что беспокоиться не надо. К примеру, несколько месяцев назад, когда жители территорий, отведенных для строительства очередного украинского военного предприятия в Дании, выразили тревогу по поводу безопасности, военные власти клятвенно заверили, что производство снарядов там не вызовет никаких проблем. А единственным препятствием для стройки оказалась обитающая рядом в кустах вересковая бабочка, находящаяся в Европе под охраной.

Глядишь, благодаря предупреждению нашего оборонного ведомства европейские бюргеры поймут, что их водили за нос и что не только о безопасности бабочек им надо беспокоиться в связи с появлением у них под боком взрывоопасных как бы украинских предприятий. Пусть знают, что война на Украине может обойтись гораздо дороже, чем говорят об этом депутаты Зеленского.

Только это — резкое удорожание войны для Европы (причем не только в финансовом смысле) — сможет принудить ее отступить от своих планов продолжать использовать украинцев в качестве "пушечного мяса" на протяжении ближайших лет. И пусть не удивляются тому, что Россия будет работать над этим. Мы их открыто предупредили.