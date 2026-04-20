Виталий Королев в День донора сдал кровь вместе с жителями Твери

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев вместе со студентами, волонтерами, сотрудниками предприятий и организаций Твери в Национальный день донора сдал кровь для помощи тем, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба облправительства.

"В нашей Тверской области более 4850 почетных доноров, это огромная цифра. В прошлом году сдали кровь более 8300 человек. Только в прошлом году наши медики получили более 9750 литров крови, необходимых для лечения пациентов с различными заболеваниями и травмами, в том числе для бойцов специальной военной операции, которые получили ранения", – приводятся в сообщении слова Королева.

Акция была организована на территории исторического парка "Россия – Моя история". Королев пообщался на месте с медиками и молодыми донорами. Они рассказали, как давно сдают кровь и что послужило для них мотивацией, какие вопросы в тверском здравоохранении считают приоритетными для решения.