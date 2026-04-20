Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Тверская область
 
20:42 20.04.2026
Виталий Королев в День донора сдал кровь вместе с жителями Твери

Глава Верхневолжья сдал кровь в Национальный день донора

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава Тверской области Виталий Королев вместе со студентами, волонтерами, сотрудниками предприятий и организаций Твери в Национальный день донора сдал кровь для помощи тем, кто в ней нуждается, сообщает пресс-служба облправительства.
"В нашей Тверской области более 4850 почетных доноров, это огромная цифра. В прошлом году сдали кровь более 8300 человек. Только в прошлом году наши медики получили более 9750 литров крови, необходимых для лечения пациентов с различными заболеваниями и травмами, в том числе для бойцов специальной военной операции, которые получили ранения", – приводятся в сообщении слова Королева.
Акция была организована на территории исторического парка "Россия – Моя история". Королев пообщался на месте с медиками и молодыми донорами. Они рассказали, как давно сдают кровь и что послужило для них мотивацией, какие вопросы в тверском здравоохранении считают приоритетными для решения.
В частности, студентов-медиков интересовали возможности целевого обучения в вузах других регионов для подготовки врачей по узким специальностям для здравоохранения Тверской области. Королев сообщил, что даст поручение региональному Минздраву проработать этот вопрос.
Тверская областьТверьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала