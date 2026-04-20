Туск не хотел бы, чтобы в Польшу прибыло французское ядерное оружие

ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хотел бы, чтобы в республику прибыли французские самолеты с ядерным оружием.

Эммануэлем Макроном. "Честно сказать, я бы не хотел, чтобы Rafale с атомной бомбой прилетели в Польшу . Но я знаю, что ты не имеешь таких планов", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с президентом Франции

При этом он отметил, что переговоры на тему ядерного оружия между Польшей и Францией идут в закрытом режиме.

"Разговор о сотрудничестве в ядерной сфере является закрытым. Польша находится в группе стран, которые выразили заинтересованность и приняли предложение Франции тесно сотрудничать в этой области", - сказал Туск.