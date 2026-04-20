Туск не хотел бы, чтобы в Польшу прибыло французское ядерное оружие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хотел бы, чтобы в республику прибыли французские самолеты с ядерным оружием.
ВАРШАВА, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не хотел бы, чтобы в республику прибыли французские самолеты с ядерным оружием.
"Честно сказать, я бы не хотел, чтобы Rafale с атомной бомбой прилетели в Польшу. Но я знаю, что ты не имеешь таких планов", - сказал Туск на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
При этом он отметил, что переговоры на тему ядерного оружия между Польшей и Францией идут в закрытом режиме.
"Разговор о сотрудничестве в ядерной сфере является закрытым. Польша находится в группе стран, которые выразили заинтересованность и приняли предложение Франции тесно сотрудничать в этой области", - сказал Туск.
В мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. Поэтому он распорядился увеличить количество французского ядерного оружия. По словам Макрона, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом должна сохранять свой суверенитет.