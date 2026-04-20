В Туапсе не выявили превышения концентрации вредных веществ на фоне пожара

КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации вредных веществ на фоне начавшегося в результате атаки БПЛА пожара в порту Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на понедельник. В результате в морском порту произошло возгорание.
"В Туапсе, где тушат пожар на морском терминале, состояние воздуха мониторят специалисты Роспотребнадзора... По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы", - говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
Уточняется, что замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день - утром, днем и вечером.