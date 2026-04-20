В Туапсе не выявили превышения концентрации вредных веществ на фоне пожара

КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации вредных веществ на фоне начавшегося в результате атаки БПЛА пожара в порту Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день - утром, днем и вечером.