Эксперт рассказала, как эффективно повысить производительность труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян заявила, что эффективность российского бизнеса нужно повышать за счет роботизации, автоматизации и повышения производительности труда критически важных сотрудников.

По словам эксперта, перед HR-специалистами российских компаний стоит задача постоянно обучать персонал новым навыкам.

Еще одна задача — сохранение ментального здоровья сотрудников, для чего можно создавать комнаты психологической разгрузки на предприятиях.

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Эффективность российского бизнеса надо повышать сегодня не только за счет роботизации и автоматизации производственных процессов, но и за счет повышения производительности труда критически важных сотрудников путем постоянного обучения их новым навыкам, сохранения их ментального здоровья, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян.

"В российской деловой среде фокус сейчас направлен как на повышение эффективности бизнеса, производственных процессов в целом, так и на повышение производительности труда критически важного персонала, без которого бизнес не может существовать, нормально функционировать", - сказала она в кулуарах ХI международной бизнес-премии WOW!HR 2026.

Если эффективность производственных процессов можно повысить за счет внедрения систем роботизации и автоматизации, то повышение производительности труда людей требует, по ее словам, более тонкой настройки.

"Перед HR-специалистами российских компаний сегодня стоит несколько задач. Первая из них - постоянно заниматься обучением персонала новым навыкам, которых требует столь быстроменяющаяся в настоящее время обстановка. Речь и о внутреннем корпоративном обучении, и наставничестве", - заметила собеседница агентства.