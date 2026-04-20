22:42 20.04.2026
Эксперт рассказала, как эффективно повысить производительность труда

Ананян: производительность труда надо повышать не только за счет роботизации

Фабрика Росатома. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян заявила, что эффективность российского бизнеса нужно повышать за счет роботизации, автоматизации и повышения производительности труда критически важных сотрудников.
  • По словам эксперта, перед HR-специалистами российских компаний стоит задача постоянно обучать персонал новым навыкам.
  • Еще одна задача — сохранение ментального здоровья сотрудников, для чего можно создавать комнаты психологической разгрузки на предприятиях.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Эффективность российского бизнеса надо повышать сегодня не только за счет роботизации и автоматизации производственных процессов, но и за счет повышения производительности труда критически важных сотрудников путем постоянного обучения их новым навыкам, сохранения их ментального здоровья, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере HR и обучения Гоар Ананян.
"В российской деловой среде фокус сейчас направлен как на повышение эффективности бизнеса, производственных процессов в целом, так и на повышение производительности труда критически важного персонала, без которого бизнес не может существовать, нормально функционировать", - сказала она в кулуарах ХI международной бизнес-премии WOW!HR 2026.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин рассказал об изменениях на рынке труда
15 апреля, 14:41
Если эффективность производственных процессов можно повысить за счет внедрения систем роботизации и автоматизации, то повышение производительности труда людей требует, по ее словам, более тонкой настройки.
"Перед HR-специалистами российских компаний сегодня стоит несколько задач. Первая из них - постоянно заниматься обучением персонала новым навыкам, которых требует столь быстроменяющаяся в настоящее время обстановка. Речь и о внутреннем корпоративном обучении, и наставничестве", - заметила собеседница агентства.
Вторая задача, добавила она, вытекает из первой. "В стрессовой ситуации сегодняшнего дня, как никогда, возрастает нагрузка на каждого сотрудника предприятия, увеличивается объем его обязанностей. Отсюда встает вопрос сохранения их ментального здоровья. В этом деле помогает, в частности, создание комнат психологической разгрузки на предприятиях, где можно быстро снять эмоциональное напряжение, снизить стресс", - подчеркнула Ананян.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
 
