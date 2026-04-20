Автомобильный трафик в Крым вырастет, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Рост автомобильного трафика ожидается на сухопутном коридоре в Крым в 2026 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В понедельник в рамках III Всероссийского муниципального форума ""Малая Родина – сила России" состоялась сессия Муниципальный диалог "Среда для жизни: комплексный подход к развитию территорий".
"У нас, безусловно, рост трафика будет, потому что мы видим каждый год прибавление туристов. По Крыму, например, в прошлом туристов было больше. И сейчас, по мере того, что дороги становятся лучше и более безопасными, в Крым едут как через Крымский мост, так и через воссоединенные территории", - сказал Хуснуллин.
Форум организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента. Деловая программа Форума проходит в Национальном центре "Россия".