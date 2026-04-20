Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что новая сделка с Ираном гарантирует безопасность всему миру - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 20.04.2026
Трамп заявил, что новая сделка с Ираном гарантирует безопасность всему миру

Трамп: новая сделка с Ираном будет лучше СВПД и гарантирует безопасность миру

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что новая сделка с Ираном будет лучше СВПД 2015 года.
  • Он утверждает, что она гарантирует безопасность для всего мира.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Новая сделка США с Ираном будет гораздо лучше совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года и гарантирует безопасность для всего мира, утверждает президент США Дональд Трамп.
"Сделка, которую мы заключаем с Ираном, будет намного лучше, чем совместный всеобъемлющий план действий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Американский лидер добавил, что новая сделка гарантирует мир и безопасность не только для государств Ближнего Востока, но и других стран.
"Если сделка будет заключена при "Трампе", она гарантирует мир, безопасность и защищенность не только для Израиля и Ближнего Востока, но и для Европы, Америки и всего остального мира", - подчеркнул президент.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала