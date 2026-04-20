Трамп заявил, что новая сделка с Ираном гарантирует безопасность всему миру

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Новая сделка США с Ираном будет гораздо лучше совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года и гарантирует безопасность для всего мира, утверждает президент США Дональд Трамп.
Американский лидер добавил, что новая сделка гарантирует мир и безопасность не только для государств Ближнего Востока, но и других стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.