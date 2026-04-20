Трамп заявил, что не позволит демократам ускорить сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит демократам торопить себя с подписанием сделки с Ираном в ущерб ее выгоде для интересов США.
Американский лидер также подчеркнул, что на него не оказывается давление с целью заключения сделки с Тегераном, отметив, что, по его оценке, соглашение будет достигнуто "относительно быстро".