Трамп заявил, что не позволит демократам ускорить сделку с Ираном - РИА Новости, 20.04.2026
20:49 20.04.2026 (обновлено: 21:00 20.04.2026)
Трамп заявил, что не позволит демократам ускорить сделку с Ираном

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что не позволит демократам торопить себя с подписанием сделки с Ираном.
  • Президент США подчеркнул, что на него не оказывается давление с целью заключения сделки с Тегераном, и отметил, что соглашение будет достигнуто "относительно быстро".
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит демократам торопить себя с подписанием сделки с Ираном в ущерб ее выгоде для интересов США.
"Я не позволю им (демократам – ред.) подгонять США и заключать сделку (с Ираном – ред.), которая могла бы быть гораздо лучше", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также подчеркнул, что на него не оказывается давление с целью заключения сделки с Тегераном, отметив, что, по его оценке, соглашение будет достигнуто "относительно быстро".
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
