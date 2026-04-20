Трамп рассказал, как объяснял папе римскому необходимость войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался объяснить папе Римскому Льву XIV необходимость операции против Ирана, выступив с утверждением, что в случае создания исламской республикой ядерного оружия погибнут "миллионы людей", включая католиков.