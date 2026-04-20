Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как объяснял папе римскому необходимость войны с Ираном
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 20.04.2026
Трамп рассказал, как объяснял папе римскому необходимость войны с Ираном

Трамп заявил Льву XIV об угрозе католикам, если Иран получит ядерное оружие

© REUTERS / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался объяснить папе Римскому необходимость операции против Ирана.
  • Трамп утверждал, что в случае создания Ираном ядерного оружия погибнут "миллионы людей", включая католиков.
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался объяснить папе Римскому Льву XIV необходимость операции против Ирана, выступив с утверждением, что в случае создания исламской республикой ядерного оружия погибнут "миллионы людей", включая католиков.
"Это одна из важнейших войн. Я сказал папе, что нельзя позволить им (Ирану - ред.) обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру", - передает газета New York Post слова Трампа во время интервью.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
В миреСШАИранИталияДональд ТрампПапа РимскийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала