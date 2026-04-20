Трамп рассказал, как объяснял папе римскому необходимость войны с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался объяснить папе Римскому Льву XIV необходимость операции против Ирана, выступив с утверждением, что в случае создания исламской республикой ядерного оружия погибнут "миллионы людей", включая католиков.
"Это одна из важнейших войн. Я сказал папе, что нельзя позволить им (Ирану - ред.) обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру", - передает газета New York Post слова Трампа во время интервью.
Ранее американский лидер обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Папа Римский неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.