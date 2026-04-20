Вэнс вылетит в Пакистан для переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил агентству Блумберг в понедельник, что вице-президент Джей Ди Вэнс планирует вылететь в Пакистан позднее в течение дня для возобновления прямых переговоров с представителями Ирана во вторник, 21 апреля.
При этом, как передает агентство Рейтер, по состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) Вэнс все еще находится в Вашингтоне и пока никуда не вылетел.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.