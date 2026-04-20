Рейтинг@Mail.ru
Вэнс вылетит в Пакистан для переговоров с Ираном - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 20.04.2026 (обновлено: 19:31 20.04.2026)
Вэнс вылетит в Пакистан для переговоров с Ираном

© AP Photo / Jose Luis Magana
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует вылететь в Пакистан для возобновления прямых переговоров с представителями Ирана, сообщил Трамп.
  • По состоянию на 12:00 по восточному времени (19:00 мск) Вэнс все еще находится в Вашингтоне и пока никуда не вылетел.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил агентству Блумберг в понедельник, что вице-президент Джей Ди Вэнс планирует вылететь в Пакистан позднее в течение дня для возобновления прямых переговоров с представителями Ирана во вторник, 21 апреля.
"В телефонном интервью в понедельник Трамп заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан позже сегодня, чтобы возобновить переговоры, которые, по его словам, должны начаться во вторник", - пишет агентство.
При этом, как передает агентство Рейтер, по состоянию на 12.00 по восточному времени (19.00 мск) Вэнс все еще находится в Вашингтоне и пока никуда не вылетел.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала