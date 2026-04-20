Трамп рассказал, когда истечет период прекращения огня с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает в среду вечером по времени Вашингтона.

На вопрос о том, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий после этого, если сделки не будет, президент ответил: "если сделки не будет, я, безусловно, этого ожидаю".