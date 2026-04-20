Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда истечет период прекращения огня с Ираном
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 20.04.2026
Трамп рассказал, когда истечет период прекращения огня с Ираном

Трамп: соглашение о прекращении огня с Ираном истекает в среду вечером

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает вечером в среду по времени Вашингтона.
  • Трамп отметил, что ожидает немедленного возобновления боевых действий, если сделки не будет.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает в среду вечером по времени Вашингтона.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
"Вечер среды", – заявил Трамп в интервью Блумберг, отметив, что время – Вашингтонское.
На вопрос о том, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий после этого, если сделки не будет, президент ответил: "если сделки не будет, я, безусловно, этого ожидаю".
О прекращении огня на две недели американский лидер объявил в ночь на 8 апреля.
В миреИранСШАИсламабадДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала