Трамп рассказал, когда истечет период прекращения огня с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает вечером в среду по времени Вашингтона.
- Трамп отметил, что ожидает немедленного возобновления боевых действий, если сделки не будет.
ВАШИНГТОН, 20 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном истекает в среду вечером по времени Вашингтона.
"Вечер среды", – заявил Трамп в интервью Блумберг, отметив, что время – Вашингтонское.
На вопрос о том, ожидает ли он немедленного возобновления боевых действий после этого, если сделки не будет, президент ответил: "если сделки не будет, я, безусловно, этого ожидаю".
О прекращении огня на две недели американский лидер объявил в ночь на 8 апреля.
